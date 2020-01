Beobank a une fois de plus enclenché le turbo à l’occasion du salon de l’auto en proposant le taux le plus bas du marché, soit 0,65 % pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion de moins de 2 ans, alors que les meilleurs taux des concurrents (0,75 % chez Argenta et AXA Banque) sont réservés aux seuls modèles hybrides, électriques. ou encore CNG. Le taux le plus intéressant sur la motorisation classique est de 0,90 % chez BNP Paribas (uniquement pour un véhicule neuf).

Toutes les banques ne sautent pas pour autant à pieds joints sur l’occasion. Bpost banque ne semble guère désireuse de faire du volume en ce début d’année : le taux proposé dans le cadre d’une simulation effectuée dimanche sur son site est de 1,99 %, un taux plus élevé que ceux de la concurrence avant l’action salon : le taux de Beobank était en effet de 1,29 %.

(...)