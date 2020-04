Touring confirme les problèmes de démar-rage, malgré 35 % d’interventions en moins.

Si vous êtes un fidèle de cette rubrique, vous vous rappelez sans doute nos conseils du 27 mars dernier sur la manière de confiner votre voiture. On vous parlait notamment des mesures à prendre pour ne pas tomber en panne de batterie…

Une étude de Touring confirme que c’est bien le point faible de votre auto. "Les gelées nocturnes ont provoqué des pics d’interventions essentiellement pour des batteries en panne, les matins du 20 mars au 1er avril qui ont enregistré un nombre normal d’interventions malgré le confinement. Les automobilistes sont donc principalement confrontés à des problèmes de batterie et de pneus. Le nombre de remplacements de batterie a augmenté de 200 %. Les pannes de batterie sont constatées sur des véhicules qui ont été immobilisés pendant plusieurs jours ou semaines ou qui ne font que très peu de kilomètres."

Les lundis et mardis sont plus chargés

Si certains jours sont exceptionnels dans la globalité l’organisation de mobilité enregistre une baisse moyenne des interventions de plus de 35 %. "Certains jours, surtout les week-ends avec le grand soleil, les interventions étaient en baisse de plus de 60 %. Au niveau des accidents la centrale a même atteint les 98 % en moins par rapport à la normal."

Il y a, logiquement, nettement moins de déplacements surtout en soirée et les week-ends. "Les pannes en fin de journée et de nuit sont aussi moins importantes étant donné que les restaurants et loisirs sont fermés. Le confinement est alors au maximum."

En semaine cela varie, selon Touring. "Les lundis et mardis sont plus chargés, vraisemblablement pour les courses alimentaires hebdomadaires qui s’ajoutent aux véhicules des personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail."

Touring observe donc que, pour se rendre au travail ou faire les courses, la voiture est plus largement privilégiée que d’habitude par rapport aux transports en commun. Certainement dû à une méfiance des usagers à fréquenter les transports en communs dont l’offre d’ailleurs a été adaptée à la baisse en nombre de fréquence et par véhicule en nombre de places assises. À ce jour, Touring enregistre une moyenne de 65 % d’appels comparée à la normale.