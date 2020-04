A l’arrêt depuis mi-mars, l’usine Audi Brussels située à Forest pourrait reprendre prochainement ses opérations moyennant la mise en œuvre de nombreuses mesures de protection du personnel.

« Nous accordons la priorité absolue à la santé de notre personnel », assure Volker Germann, PDG d’Audi Brussels qui souhaite toutefois relancer la production du site bruxellois au plus vite. « Il n’est jamais trop tôt pour commencer les préparatifs nécessaires à un redémarrage. Corona-proof - voilà notre objectif. Nous faisons le maximum pour atteindre cet objectif à court terme avec toutes les parties concernées. Nous voulons que nos collaborateurs se sentent en sécurité sur leur lieu de travail ».

Le constructeur affirme avoir mis à profit les quatre semaines depuis l’arrêt du travail pour élaborer un plan complet de mesures respectant les recommandations des autorités, notamment en matière de distanciation sur le lieu de travail, d’1,5 mètre entre chaque employé au minimum.

L’entreprise a réorganisé les postes de travail impliquant une trop grande proximité, et tous les travailleurs ont la possibilité de porter masques et gants. Les pauses sont prolongées pour permettre à chacun de se laver les mains, et les salles de pause permettent désormais aussi le respect de cette distanciation sociale. Des bus supplémentaires seront également affrétés pour se rendre jusqu’au lieu de travail, et désinfectés entre chaque trajet. Enfin, les horaires ont été adaptés et les employés des bureaux ne travailleront qu’à mi-temps.

Audi précise que ces mesures sont vérifiées en collaboration avec les autorités compétentes et qu’elles pourront être adaptés si nécessaire. La date de reprise effective n’est pas encore annoncée. Audi Brussels produit les SUV électriques e-tron et e-tron Sportback.