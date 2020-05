En cette sortie de confinement, Fiat tente de rassurer ses clients en proposant un pack « D-Fence » comprenant divers équipements destinés à purifier l’air de l’habitacle.

Proposé par Fiat via l’équipementier interne de sa maison-mère FCA, Mopar, ce Pack D-Fence consiste en trois équipements qui rendent l’air de l’habitacle « encore plus pur » pour reprendre les termes du constructeur.

Le premier est un filtre d’habitacle hautes performances, qui empêche la majorité des particules fines et 100% des allergènes de pénétrer à bord. Ce système permettrait en outre de réduire la formation de moisissures et de bactéries de 98%. Le second est un purificateur d’air comprenant un filtre « HEPA » filtrant les pollen et bactéries. Et le troisième est une lampe UV pour éliminer 99% des bactéries sur les surfaces de l’habitacle et pour nettoyer celles avec lesquelles les occupants sont le plus en contact : le volant, le levier du changement de vitesses et les sièges.

Proposé sur l’ensemble de la gamme Fiat au prix de 299€, ce pack se veut une réponse aux attentes des utilisateurs de véhicules et aux défis qui attendent la mobilité dans un monde post-coronavirus. « Ce confinement a mené les populations du monde entier à revisiter, du jour au lendemain, leurs habitudes, et leur maison ou appartement devenant par la même occasion leur environnement quasi permanent. Ce changement d’existence a modifié les comportements sociaux de beaucoup, impliquant également un nouveau mode de vie pour la plupart d’entre nous. Tout comme une réflexion encore plus poussée sur la manière de penser son habitat, le transformant en un lieu plus sain encore qu’auparavant. » explique le constructeur.