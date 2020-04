Fiat redémarre dès aujourd’hui la production de véhicules utilitaires dans son usine Sevel à Atessa. Un redémarrage qui a nécessité la mise en œuvre de nombreuses mesures spéciales pour garantir la sécurité des travailleurs et le respect de la distanciation sociale.

Retour au travail pour la majorité des 6.000 employés de l'usine de Sevel à Atessa, en Italie, une coentreprise du groupe FCA (maison-mère de Fiat) et du groupe PSA (Peugeot-Citroën-Opel) qui produit les grands utilitaires Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper.

Les mesures prises comprennent la désinfection de plus de 300 000 m2 d'atelier, l'installation d'environ 130 distributeurs de désinfectant pour les mains, l'affichage d'informations sur la prévention sur 15 grands panneaux et 25 moniteurs vidéo, la distribution de plus de 6 000 brochures d'information et 18 000 affiches, l'installation d'une douzaine de caméras de surveillance de la température aux entrées des usines et plus de 600 points équipés de matériel désinfectant pour permettre aux employés de nettoyer l'équipement qu'ils utilisent pendant leur shift.

Les zones de production et de bureaux ont également été reconfigurées en fonction d'exigences spécifiques en matière de santé et de sécurité pour permettre l’installation des travailleurs et augmenter la distance entre ceux qui travaillent à proximité immédiate de la chaîne de montage. Des mesures similaires ont été mises en œuvre dans les zones communes, tandis que les 85 bureaux de l’usine ont été équipés de barrières de protection entre les employés ou que les postes de travail ont été déplacés. Les pauses ont été organisées par zone et échelonnées tout au long de chaque quart de travail.

Dans les prochains jours, une formation sur les normes de sécurité sera mise à disposition via le e-learning, les canaux de communication internes habituels et par les responsables de secteur avec le soutien de personnels médicaux spécialisés