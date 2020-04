Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) permet à ses concessionnaires de garder le contact avec leurs prospects et mettant à leur disposition un système de vidéoconférence.

Alors que certains livrent leurs voitures à domicile pour s’adapter à la fermeture des garages et concessions, FCA, qui englobe les marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth et Jeep, a trouvé le moyen de garder le contact avec ses clients et prospects à distance. Ce programme baptisé Car@Home permet aux concessionnaires qui le souhaitent de profiter d’une licence Google Hangouts Meet pour « soutenir ceux qui envisagent de faire un achat de voiture en cette période difficile pour tous. »

« Le système simple et facile à utiliser fournit également un soutien concret aux usines de FCA en Europe, les commandes générées contribuant à un retour à la normale plus rapide une fois la crise terminée », précise le communiqué. Si l’objectif est donc bien de vendre des voitures, cet outil permettra également de maintenir « le lien essentiel avec les clients » et d’assurer la formation des vendeurs via une classe virtuelle.

Yann Chabert, CEO de FCA pour le Benelux rappelle toutefois que la sécurité des travailleurs reste la priorité numéro 1 : « Nous leur offrons cet outil, pour autant que les travailleurs concernés soient en capacité réglementaire de travailler. Notre première préoccupation aujourd’hui reste avant tout la santé de l’ensemble de nos collaborateurs et de nos clients. »