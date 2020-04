Près de la moitié de la population mondiale est entrée en confinement au cours du mois de mars. Que ce soit en Belgique, en Europe ou ailleurs dans le monde, les citoyens ont été priés de renoncer à tout déplacement non-indispensable, et à rester chez eux. Une mesure qui a bien sûr un impact fort sur le trafic routier. Waze vient d’en révéler l’ampleur, et les chiffres sont impressionnants !

La célèbre application d’aide à la conduite Waze a enregistré une baisse drastique de la circulation routière depuis l’entrée en vigueur du confinement en Belgique le 18 mars dernier : 80% de kilomètres en moins ont été parcourus par les utilisateurs par rapport aux semaines précédentes ! Des chiffres assez homogènes puisque la baisse est de 85% à Bruxelles, 82% à Gand et 79% à Anvers.

Un phénomène mondial

Ces chiffres belges sont évidemment le reflet de ce qui se passe ailleurs en Europe, dans les pays qui ont pris des mesures similaires aux nôtres, avec des baisses encore plus marquées. En Italie, en Espagne et en France, qui appliquent des confinements plus stricts que chez nous, ce sont près de 90% de kilomètres de moins qui ont été enregistrés : -88% en Espagne, -87% en Italie, -83% en France. Au Luxembourg, la baisse est aussi de 86%.

Ailleurs dans le monde, la Malaisie connait une courbe similaire à la nôtre tandis qu’aux Etats-Unis, la baisse atteint les 60%.

© Waze



Effets collatéraux

Les routes désertées ont un double effet sur les statistiques. Le premier, c’est que les conducteurs ont tendance à rouler plus vite. Le taux d’infraction était monté à 4,4% entre le 17 et le 30 mars lors des contrôles menés par la police bruxelloise, un taux « très largement supérieur » à ceux constatés habituellement. Le second est plus positif : qui dit moins de véhicules en mouvement dit forcément moins d’accidents. En France notamment, les chiffres annoncent 39,6% de tués en moins sur les routes. Un nombre qui n’est donc malheureusement pas tout à fait proportionnel à la baisse du trafic.