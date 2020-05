C’est le patron de Nissan Belgique qui l’affirme. Alors que la Febiac, la fédération regroupant les importateurs automobiles belges, table sur une baisse du marché de 20 à 25% cette année, Koen Maes se montre encore plus pessimiste.

« Je crains en effet que nous soyons encore optimistes avec ce pronostic. Je suis en contact tous les deux jours avec Nissan Europe et nous pouvons voir que dans les pays qui ont repris avant nous, on enregistre encore une chute de 40 à 60% par rapport à l’année précédente. En cette période tout à fait inédite, les consommateurs ont visiblement autre chose en tête que d’acheter une voiture ou un produit de luxe. Et comme la Belgique possède un des parcs automobiles les plus jeunes du monde, cela risque d’être encore plus le cas chez nous car les gens peuvent se permettre de garder leur auto plus longtemps sans qu’elle devienne trop vite obsolète. On le voit aussi du côté des acheteurs professionnels, sociétés et indépendants, qui ont tendance à vouloir prolonger les contrats existants ces dernières semaines. »

Et Koen Maes ne se montre guère plus optimiste à plus long terme…

« Certes, en Chine les gens achètent à nouveau des voitures parce qu’ils ont peur de prendre les transports en commun. Mais il ne faut pas oublier que le pourcentage de ménages disposant d’une auto en Chine est incomparable à celui de la Belgique, où presque tout le monde est déjà motorisé. De plus, l’expérience souvent positive du télétravail va en inciter certains à continuer à travailler à la maison, ce qui pourrait pousser certaines familles à se passer d’une seconde voiture. »

Le patron de Nissan Belgique insiste donc pour que l’Etat et les différents gouvernements belges s’accordent sur une politique claire à court terme. « 100.000 personnes travaillent dans le secteur automobile en Belgique et il en va de leur avenir. Il faut déjà qu’on sache clairement quelles sont les conditions dans lesquelles nous pouvons rouvrir nos concessions à partir de la semaine prochaine. Je demande aussi de postposer la deadline fixée actuellement à fin août pour l’immatriculation de certaines voitures jugées trop polluantes par l’Europe. Les deux mois perdus ne se rattraperont pas et on ne peut demander aux concessionnaires de vendre certains modèles de stock à perte. Enfin, on voit que des pays comme l’Italie, la France et l’Allemagne sont en train d’imaginer des aides pour encourager les acheteurs à commander des voitures plus « vertes », comme des électriques. La Belgique devrait suivre cet exemple, cela aiderait le secteur à surmonter la crise qu’elle est en train de se prendre de plein fouet ! »