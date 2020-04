Avec le confinement en vigueur depuis la mi-mars, nombre de conducteurs n’ont pas eu la possibilité de rechausser leurs pneus été avant la fermeture des garages et centrales de pneus. Cette intervention est désormais considérée comme « urgente » et peut donc être effectuée, au même titre que d’autres interventions qui influent sur la sécurité du véhicule.

Les garages, centrales de pneus et ateliers de réparation de pare-brise vont progressivement pouvoir augmenter leurs activités, ressort-il de la dernière mise à jour de la FAQ du Centre de crise. Toutes ces entreprises pourront désormais procéder à la commutation pneus été/pneu hiver, mais aussi à la réparation d’un phare, au remplacement du pare-brise et à d’autres interventions (freins…) jugées utiles à la sécurité du véhicule.

Ces réparations pourront se faire dès à présent, mais uniquement sur rendez-vous. Les règles de distanciation sociale et les mesures d’hygiène pour lutter contre la propagation du virus devront évidemment être respectées pour assurer la sécurité des travailleurs comme des clients.

Le changement de pneus hiver vers les pneus été a été jugée « urgente » car les gommes des pneus hiver ne sont pas du tout adaptées à la météo clémente de ces derniers jours. En effet, les caractéristiques de leur mélange de gomme assurent une plage d’utilisation optimale sous les 7°C. Avec les 20°C et plus enregistrés dernièrement, non seulement l’usure est plus importante, mais surtout la distance de freinage est allongée.

Selon le VAB, l’automobile club flamand, « 95% des changements de pneus doivent encore être effectués, contre environ 70% normalement à cette époque ». L’organisation patronale Unizo salue cette décision puisque « de nombreuses voitures de société sont encore à l'arrêt en ce moment c'est donc le moment idéal pour un changement de pneus » sans nuire au travail des salariés.