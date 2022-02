Alors que les vraies nouveautés de 2022, les SUV X-Trail et Ariya, se font attendre, Nissan poursuit le renouvellement de sa gamme actuelle. C’est aujourd’hui au tour de la Leaf de revenir sur le devant de la scène. Pour son millésime 2022, la compacte électrique revoit son apparence avec une palette de couleurs plus tendance et de nouveaux dessins de jantes en alliage bicolores de 16 et 17 pouces. À l’avant, la "calandre" est désormais faite d’une surface noire lisse qui arbore le logo de la marque modernisé.

L’habitacle reste inchangé, si ce n’est qu’il renforce sa connectivité avec les smartphones via Android Auto et Apple Carplay. Le système de conduite autonome ProPilot évolue également, en étant capable de gérer seul les arrêts et redémarrages dans les bouchons notamment.

Toujours proposée avec deux capacités de batteries pour une autonomie maximale de 385 km, la Leaf 2022 sera commercialisée dès ce 1er mars au prix de base de 34.070€.