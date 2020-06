En plus des radars, des accidents, et d’autres événements liés à la conduite, votre boitier ou votre application Coyote vous rappelleront bientôt de ne pas prendre le volant après avoir bu ou que la vitesse, c’est mal. L’entreprise a en effet signé un partenariat en ce sens avec l’Agence Wallonne de Sécurité routière.

Bien décidé à enterrer la hache de guerre avec les autorités qui voient parfois encore d’un mauvais œil cet « assistant de conduite », Coyote intensifie sa collaboration avec l’Agence Wallonne de sécurité routière (AWSR) de laquelle il relaiera désormais les messages de prévention. Une collaboration qui entend faire baisser la mortalité routière par la mise en place d’actions « concrètes et efficaces », auprès des 1,65 millions d’utilisateurs de la communauté Coyote notamment.

« Nous nous félicitons de cette collaboration car elle va dans le sens de l’histoire de Coyote, explique Vincent Hébert, Directeur Général de Coyote Systems Benelux. La répétition des messages de prévention impacte inévitablement le comportement des automobilistes et les derniers messages percutants et novateurs de l’AWSR ont un effet immédiat sur nos utilisateurs Coyote ».

Partage de données

Coyote met désormais aussi ses données anonymisées relatives aux zones accidentogènes à disposition de l’AWSR. Celles-ci sont notamment utilisées pour mettre à jour la carte interactives des « points noirs » du réseau routier disponible sur le site de l’Agence. Une collaboration qui ravit Françoise Guillaume, administratrice déléguée de l’AWSR : « C’est un vrai plus d’entamer cette collaboration. Cela nous permet non seulement de conscientiser la communauté Coyote à la sécurité routière mais aussi tous les usagers de la route. En effet, la carte d’accident interactive, réalisée grâce aux données Coyote et disponible sur notre site internet, sera sans aucun doute utile à avertir les conducteurs wallons des zones dangereuses ».