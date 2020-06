Alors qu’il véhicule toujours une image « d’avertisseur de radars » dans l’esprit du public, le Coyote ne cesse d’enrichir ses champs d'activité, pour notamment relayer les messages de prévention routière. Désormais, le célèbre boitier pourra aussi vous indiquer à quelle vitesse négocier un virage.

Non Coyote ne s’est pas reconverti en formateur d’école de pilotage. Pas question ici de vitesse optimale pour la performance, mais bien pour la sécurité. Concrètement, la nouvelle technologie Sécurité Prédictive peut, à l’approche d’un virage dangereux, envoyer une alerte au conducteur pour lui indiquer à quelle vitesse peut être négociée la courbe sans risque. Cette technologie se base sur les données récoltées auprès de la communauté d’utilisateurs, forte de 1,65 millions de personne en Belgique selon le fabricant.

Cette nouvelle fonctionnalité sera d’abord déployée sur les Coyote NAV+, Coyote UP et sur l'application iOS et Android avant d’être étendue aux autres boîtiers.

On n’arrête pas le progrès dit-on…