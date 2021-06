Depuis que l’automobile moderne existe, les constructeurs travaillent en permanence pour améliorer la sécurité de leurs modèles et les chances de survie des passagers lorsqu’un accident survient. D’importantes évolutions technologiques ont permis de rendre nos véhicules plus sûrs : airbags, systèmes de freinage d’urgence et ABS sont désormais installés en série sur la grande majorité des voitures sortant d’usine.

Mais certains constructeurs se limitent parfois aux exigences légales en matière de sécurité, pour proposer des véhicules plus abordables financièrement, comme c’est le cas pour certains modèles qualifiés de low-cost cars. Avec une question-clef : ceux-ci sont-ils plus dangereux que les autres ?

Récemment, l’organisme Euro NCAP, qui organise les crash-tests sur les nouveaux modèles, s’est attelé à vérifier la sécurité des Dacia Stepway et Logan, qui attirent les automobilistes pour leurs coûts très abordables. Résultat : seulement deux étoiles sur cinq. Avec un score moyen de 7/10 en matière de sécurité des passagers (contre 9,9/10 pour la Mazda CX-30), mais seulement 4 sur 10 concernant la sécurité des usagers faibles (9,3 pour la BMW Serie 4) et les technologies d’aide à la conduite (9,4 pour les Tesla Model 3 et X). Euro NCAP n’avait plus connu de score aussi mauvais depuis la Fiat Panda qui n’avait reçu aucune étoile en 2018.