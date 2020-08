Selon les derniers chiffres de la FEBIAC, le marché automobile belge panse ses plaies. Sur les 7 premiers mois de 2020, on enregistre en effet une baisse des immatriculations de l'ordre de 26,6% par rapport à la même période de 2019. Le seul mois de juillet apporte cependant un peu de soulagement, puisque par rapport à juillet de l'an passé, juillet 2020 n'affiche une baisse "que" de 1,3%, compensant ainsi un peu une chute du marché qui, pour le premier semestre, dépassait les 30%.

Mais si on s'intéresse aux marques de prestige, on constate que le phénomène ne les concerne que très peu. Chez Porsche par exemple, si on enregistre bien une basse des immatriculations, celle-ci n'est que de 3%. Et pour l'anecdote, cette quasi stabilité sur un marché en dégringolade signifie que la marque augmente sa part de marché, désormais portée à 0,55% du total des immatriculations belges. En clair, plus d'une voiture immatriculée sur 200 est une Porsche !