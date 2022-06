Longue de 4,03 m, la Cupra UrbanRebel mesure à peu près la taille d’une Seat Ibiza actuelle. Citadine purement électrique, elle sera construite sur la plateforme dédiée à l’électrification de sa maison-mère, le groupe Volkswagen, et utilisera des matériaux d’un nouveau genre, issus du recyclage ou de l’impression 3D. "L'UrbanRebel est un modèle de durabilité, intégrant des polymères recyclés avancés et des matériaux bio-sourcés. Une conception qui repousse les limites de ce qui est réalisable pour proposer un véhicule plus respectueux de l'environnement." précise la marque dans son communiqué.

© Cupra

Sous le capot, cet UrbanRebel embarquera un moteur de 226 chevaux. Une puissance qui ne sera d’aucune utilité en environnement urbain auquel se destine principalement la voiture, mais qui promet d’intéressantes sensations une fois sorti de la ville : le 0 à 100 km/h est alors effectué en 6,9 secondes. Quant à l’autonomie, elle tournera autour des 400 kilomètres ; plus qu’il n’en faut pour une électrique de cette catégorie.

© Cupra

Plus de SUV à venir

En plus de cet UrbanRebel qui marquera la prochaine étape d’envergure du constructeur en 2025, Cupra a présenté deux autres modèles répondant au nom de Tavascan et Terramar. Le premier est un SUV électrique, version de série du concept dévoilé en 2019 dont il est resté très proche et qui arrivera sur nos routes en 2024. Le second est un SUV plus familial, de 4,5 m de long, vraisemblablement appelé à remplacer le Cupra Ateca. Comme l’actuel Formentor, il sera proposé en motorisations hybrides et thermiques à partir de 2025. D’ici là, les actuels modèles (Formentor, Born et Leon) seront également restylés.