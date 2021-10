En janvier 2021, Cupra ambitionnait de se lancer officiellement en participant à son premier Salon de l’Auto. Hélas, l’annulation de ce dernier avait reporté la présence de la marque en janvier 2022. Re-hélas, D’Ieteren, qui importe Cupra en Belgique, a annoncé qu’il ne sera pas présent au Heysel en janvier prochain.

C’est donc avec surprise que l’on a appris que la marque sera finalement présente, comme l’explique Aurélie Vanneste, nouvelle directrice de Cupra en Belgique. "Notre stratégie électrique pour l'avenir, le style unique de nos modèles et l'inspiration sportive de la marque ne laisseront pas indifférents les visiteurs du Salon de Bruxelles".

L’ambition de Cupra au Brussels Motor Show est de se faire connaître plus largement du grand public. Son réseau de distribution se limite à l’heure actuelle à 10 Cupra Corners installés dans des concessions Seat en Belgique. La stratégie de déploiement de Cupra en Belgique combinera une approche off- et online.