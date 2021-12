MyWay, filiale des véhicules de seconde main du groupe D’Ieteren, lance sa plateforme Trust & Deal. Un nouveau service qui accompagne les particuliers tout au long du processus de vente ou d’achat d’un véhicule d’occasion, avec garantie mécanique et paiement sécurisé à la clé.

Alors que le marché des véhicules neufs plonge, celui des voitures d’occasion a plutôt le vent en poupe. Une tendance qui devrait perdurer quelques années encore selon D’Ieteren. Et pour éviter les mauvaises surprises, MyWay offre désormais la possibilité aux particuliers de vendre et d'acheter un véhicule d’occasion des marques Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda et Volkswagen Commercial Vehicles avec un accompagnement professionnel.

Accompagnement complet

Concrètement, le vendeur prend contact via l’application avec le concessionnaire officiel de son choix, qui examinera le véhicule et le préparera pour le contrôle technique, obligatoire dans le cadre d’une revente à un client particulier.

Le vendeur n’aura ensuite qu’à se laisser guider par la plate-forme MyWay Trust & Deal pour créer et publier une annonce attractive sur les sites de ventes les plus connus. Le logo et la garantie MyWay Trust & Deal apparaîtront sur chacune des photos qu’il aura prises.

Lorsqu’un acquéreur se manifestera, il sera invité à rejoindre la plate-forme MyWay Trust & Deal pour finaliser la transaction après signature du contrat de vente standardisé et souscription au contrat de garantie couvrant le véhicule. Le transfert d’argent est entièrement sécurisé et se fait via l’application lors de la remise des clés.

L’acheteur bénéficiera également d’une garantie (pièces et main-d’œuvre) de six mois, valable auprès du réseau officiel de concessionnaires de la marque achetée en Belgique.

Conditions et coût

Pour profiter de ce service, le véhicule mis en vente doit toutefois répondre à quelques conditions : être âgé de moins de huit ans et afficher moins de 150.000 km au compteur au moment de la remise des clés au client.

Et tout cela n’est évidemment pas gratuit : le service en coutera environ 300€ à charge du vendeur. 249€ de frais de gestion et 49€ pour l’examen et la préparation au contrôle technique. Les pièces et réparations éventuelles restent évidemment en supplément.