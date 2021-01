Exit le fameux carrosse, référence aux Etablissements D’Ieteren Frères originels, qui ornait le logo du groupe jusqu’à présent. Place à un symbole plus simple, en « flat design », centré sur le nom D’Ieteren. Un logo qui s’accompagne d’une nouvelle signature pensée pour traduire l’orientation de l’entreprise : « Moving People Forward ».

« Le nom D’Ieteren est l’élément central de notre nouvelle identité visuelle car il porte ce précieux héritage familial dont nous sommes fiers. Un héritage de plus de deux cents ans d’adaptation aux évolutions de la mobilité et aux attentes de nos clients. Le ‘Forward’ en forme de flèche qui s’y ajoute symbolise la volonté de l’entreprise d’aller de l’avant, de s’ouvrir au changement et d’innover sans cesse pour accompagner les nouveaux défis liés à la mobilité du futur » détaille José Fernandez, Chief Customer Experience, Marketing & Digital Officer.

Quatre piliers

Cette nouvelle souligne aussi la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle, où le pôle automobile (importation de Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini et Bugatti) est désormais au même niveau que les autres activités du groupe. Car D’Ieteren détient aussi Belron, leader mondial du vitrage automobile dont l’enseigne la plus connue est Carglass, la marque de papeterie de luxe Moleskine et D’Ieteren Immo.