Rimac propose désormais sa Nevera aux clients belges. C’est le groupe D’Ieteren, importateur des marques du groupe Volkswagen, qui se chargera de la distribution de la supercar électrique Nevera en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Créée en 2009 en Croatie, pays peu réputé pour son histoire automobile, par un jeune entrepreneur du nom de Mate Rimac (prononcez Rimatz), la marque Rimac est rapidement devenu l’une des références en matière de sportives électriques. Au point d’intéresser les plus grands constructeurs et de signer un accord de coopération avancée avec Bugatti en novembre dernier. D’Ieteren étant déjà importateur de la marque française en Belgique, la distribution de Rimac s’inscrit donc dans une forme de logique.

"En important la marque Rimac en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, D’Ieteren se positionne sur le marché des hypercars électriques et confirme sa volonté d’être présente dans tous les secteurs de la mobilité. Cela passe par les récentes initiatives prises dans le domaine du vélo, les voitures partagées et des solutions innovantes lancées par différentes start-up couvées au sein de Lab Box, mais aussi par l’électrification progressive de la gamme de toutes les marques distribuées par D’Ieteren" détaille le groupe dans son communiqué.

1.914 chevaux, 2 millions d’euros !

Pour l’heure, Rimac compte un unique modèle baptisé Nevara. Présentée en août 2021, cette hypercar est un bijou d’ingénierie avec sa monocoque en fibres de carbone, ses quatre roues motrices et ses quatre moteurs électriques. Les chiffres sont tout bonnement affolants : 1,4 MW de puissance (soit l’équivalent de 1 914 ch !) et 2 360 Nm de couple ! Moins de deux secondes suffisent à accrocher les 100 km/h, et les 300 km/h sont atteints en 9 secondes ! Quant à la vitesse de pointe, Rimac assure qu’elle atteint 412 km/h.

Evidemment, comme la Bugatti Chiron, cette Rimac Nevera fait aussi dans la démesure niveau prix : comptez 2 millions d’euros hors taxe pour acquérir l’un des 150 exemplaires prévus.