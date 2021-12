iBike dispose de huit magasins qui commercialisent une trentaine de grandes marques. iBike s’adresse aux navetteurs et aux cyclistes urbains en leur proposant une gamme de vélos électriques, vélos-cargo, vélos de route, VTT, vélos pliants, vélos de voyage et vélos pour enfants, ainsi que tous les accessoires et pièces détachées. Parallèlement, elle vend également directement à une centaine d’entreprises et d’organismes publics.

Avec ce nouveau rachat, D’Ieteren fait un nouveau pas dans son ambition de créer une chaîne nationale dédié au vélo. Un projet qui devrait aboutir au cours des cinq prochaines années.