L’ensemble de la gamme Dacia s’offre donc une nouvelle identité visuelle. Le "Dacia Link", symbolisant un D et C enchevêtrés et stylisés, trône désormais au centre de la calandre, redessinée pour l’occasion. Et à l’arrière, le lettrage DACIA adopte une nouvelle police. Le tout s’accompagne d’une nouvelle teinte Lichen Kaki, illustrée ci-contre.

Ces Dacia restylées sont disponibles à la commande dès aujourd’hui, pour des livraisons prévues en toute fin d’année. Notons également que ces nouveaux modèles voient leur vitesse de pointe limitée électroniquement à 180 km/h.