Le groupe Renault, contraint et forcé (par l’Europe) comme tous les constructeurs, accélère le processus d’électrification de sa gamme. Il vient en effet de renouveler sa Zoé, proposée désormais en version ZE 50, qui lui donne une autonomie de 400 km, selon le nouveau cycle WLTP plus réaliste, et devrait sortir, au milieu de cette (nouvelle) année, une Twingo ZE.

Mais celle qui pourrait bien révolutionner le petit monde de la voiture électrique devrait porter le badge Dacia, sa filiale roumaine. Actuellement, en Chine, la Renault K-ZE est assemblée par eGT, une coentreprise créée conjointement par Nissan et Dongfeng.

Il s’agit d’un mini-SUV (complètement) urbain qui est animé par un modeste moteur de 33 kW (45 ch) qui lui autorise une vitesse de pointe de 105 km/h. La batterie, toute aussi modeste, est de 26,8 kWh pour une autonomie (WLTP) de 200 km.

(...)