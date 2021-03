“Dacia, c’est la modernité”, explique Denis le Vot, directeur général des marques Dacia et Lada dans un entretien à La Libre. “L’expression low cost n’est pas correcte”, poursuit Denis le Vot, tout en concédant que c’était “peut-être” le cas de la première Logan. À l’époque, “Dacia avait sans doute cette image de voiture pour les gens qui n’avaient pas d’argent. Aujourd’hui on peut être cadre supérieur, médecin ou encore enseignant et rouler en Dacia”.