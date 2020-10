3,73 m de long, 1,62 de large : pas de doute, le Dacia Spring est un vrai véhicule citadin ! Pourtant, ces dimensions réduites ne transparaissent pas en photo grâce au look plutôt musclé et « haut sur pattes » du petit SUV. Le dessin est identique à celui du concept dont il conserve les touches de couleur orange qui soulignent les détails et égayent la ligne. Mais surtout, en dépit de sa compacité, le Spring promet une habitabilité intéressante, avec de la place pour quatre adultes et un coffre de 300 litres. Et jusqu’à 600l en repliant la banquette. Les passagers profitent en outre d’un système multimédia moderne, avec connexion smartphone et navigation notamment.

© Renault

295 km d’autonomie !

Taillée pour la ville, le Spring pourra compter sur son rayon de braquage de 4,8 mètres seulement pour s’y faufiler en toute aisance. Le petit moteur électrique de 45 chevaux s’y montrera bien suffisant grâce à la disponibilité immédiate de la puissance. La batterie de faible capacité (26,5 kWh) participera également à réduire le poids global de l’auto, élément clé dans l’optimisation de l’autonomie. Celle du Spring est plutôt intéressante puisqu’elle atteint 225 km selon le cycle d’homologation WLTP, et jusqu’à 295 km en ville ! Largement de quoi satisfaire aux besoins de mobilité de plusieurs jours pour les utilisateurs de ce type de véhicule, qui parcourent selon Dacia 31 km quotidiennement en moyenne. Un mode « Eco » permet en outre d’augmenter l’autonomie de 10% en réduisant la puissance disponible et la vitesse maximale (à 100 km/h).

Quant à la charge, elle peut se faire sur une prise domestique, une Wallbox (jusqu’à 7,4 kW) et même sur une borne de charge accélérée jusqu’à 30 kW en courant continu. La charge peut être surveillée à distance via l’application dédiée pour smartphone.

© Dacia

A quel prix ?

Reste à connaitre le prix de ce Dacia Spring, que le constructeur n’a pas encore précisé. Mais conformément à la politique de la marque, il devrait se montrer très agressif et, surtout, bien inférieur à celui de la nouvelle Renault Twingo Electric, proposée à partir de 19.750€ chez nous. On peut donc tabler sur un prix de départ situé aux alentours de 15.000€.