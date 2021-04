Dafy Moto, c’est 180 magasins dans l’hexagone et un catalogue de plus de 100.000 références. En Belgique, seul le webshop est prévu, où chacun pourra faire ses commandes et se faire livrer directement à son domicile, avec 100 jours pour changer d’avis et retourner la marchandise. Pour toutes commandes passées avant le 1er juin, la TVA est offerte et la livraison gratuite.