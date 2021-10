Dès février 2022, Daimler AG, maison-mère de l’ensemble des activités de Mercedes (voitures, camionnettes, camions et bus) deviendra Mercedes-Benz Group AG. Un nouveau nom qui résulte de la scission des activités, décidée à la quasi-unanimité des actionnaires lors d’une réunion extraordinaire ce premier octobre.

Mercedes-Benz Group AG regroupera donc toutes les activités automobiles et camionnettes de la marque, y compris les marques AMG, Maybach et EQ, tandis que Daimler Truck Holding AG englobera les divisions camions et poids-lourds. Le premier disposera toutefois de 35% des parts du second.

Cette séparation devrait donner plus de libertés à chacune des entités pour préparer l’avenir, et notamment les défis environnementaux et de mobilité.