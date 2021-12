La ville américaine n’a évidemment pas été choisie au hasard. Car si c’est bien avec le Galaxy Los Angeles que le footballeur a terminé sa carrière sportive, il est aujourd’hui propriétaire et président de l’Inter Miami FC.

© Maserati

L’assemblage de teintes noires contrastées de détails roses rappelle aussi les couleurs du club floridien. Et l’habitacle est évidemment assorti, avec une sellerie en Alcantara surpiquée elle aussi de rose. Sur le tunnel central entre les deux sièges, une plaque d'identification personnalisée a été apposée reprenant l'inscription "For David" avec le logo et le nom du modèle.

Ce projet fait partie du programme de personnalisation Fuoriserie de Maserati, qui permet aux clients de créer leur voiture sur mesure. Tout ou presque est laissé au goût et à l'inspiration des clients, « ce qui leur donne l'occasion de définir leurs propres tendances et d'exprimer leur personnalité ».

© Maserati

"J'ai toujours été un passionné de voitures, alors participer à la conception et à la création de ma MC20 dans le cadre du programme Fuoriserie a été une expérience extraordinaire. Cela a été incroyable de collaborer avec l'équipe et les designers de Maserati pour créer cette voiture unique inspirée de ma seconde maison, Miami, et de mon club de football là-bas" a déclaré David Beckham.