Jaguar propose donc désormais une nouvelle motorisation six cylindres en ligne à l’hybridation douce proposée tant en diesel de 300 chevaux qu’en essence de 400 chevaux. De quoi offrir de solides performances au grand SUV anglais avec une vitesse de pointe de, respectivement, 230 ou 250 km/h.

Connectivité étendue

Outre ces nouvelles motorisations, Jaguar a aussi fait évoluer subtilement les lignes extérieures et intérieures de son grand SUV. Le constructeur anglais annonce aussi une évolution du système d’infodivertissement Pivi Pro avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil de série pour rester connecté en toute simplicité. Enfin, l’assistant vocal Amazon Alexa est aussi disponible afin d’offrir des commandes vocales naturelles pour de plus nombreux contrôles.