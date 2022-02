C’est par le biais d’une hybridation légère composée d’un moteur électrique de 15 kW alimenté par un courant de 48 volts que les Fiat 500X et Tipo font connaissance avec la mobilité électrifiée. Une solution qui seconde le nouveau moteur 1.5l « Firefly » de 130 chevaux, apparu tout récemment sous le capot du cousin Alfa Romeo Tonale, et couplé à une transmission automatique à 7 rapports. L’unité électrique lui assure des démarrages plus francs et plus souples, tout en réduisant la consommation de l’ordre de 11% par rapport au moteur remplacé. Mais elle est également capable de travailler seule dans des situations précises, comme les manœuvres de parking ou les courtes avancées dans les embouteillages (sans toucher l’accélérateur).

Fiat peut ainsi se targuer de proposer une gamme entièrement électrifiée puisque ces Tipo et 500X rejoignent les 500 et Panda également équipées d’une hybridation légère 48V et bien sûr, la nouvelle Fiat 500e 100% électrique.