Dotée d’un cadre treillis en acier, la Zero SR partage l’ADN sportif des modèles les plus haut de gamme, mais à un prix plus abordable (19.150€). La SR 2022 est équipée de série du moteur ZF 75-10, délivrant une puissance de 55 kW (74 ch) et 166 Nm de couple. La moto peut atteindre une vitesse de pointe de 167 km/h et en l’associant au Power Tank en option, la batterie affichera 21 kWh.