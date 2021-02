Si vous résidez à Liège, Mons ou Nivelles, vous ne pourrez pas les manquer dans les rues. Avec leurs couleur jaune caractéristique et leurs 18 mètres de long, ces Citaro G articulés incarnent ce qui se fait de mieux en matière de confort, de sécurité et de réduction de la pollution pour les transports en commun.

En termes de confort d’abord, les passagers apprécieront surtout les ports USB pour recharger leurs smartphones et la plateforme motorisée pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. Pour la sécurité, le chauffeur pourra compter sur l’aide au freinage d’urgence, le Sideguard Assist (qui détecte la présence d’obstacles fixes le long des flancs en manœuvres) et la détection des piétons. Pour l’écologie enfin, le Citaro G est équipé d’une motorisation hybride qui permet une réduction de la consommation et des rejets de CO2 de 8,5%.

Après la livraison des premiers exemplaires, ce sont au total 129 de ces bus dernier-cri qui seront livrés au cours des prochains mois et jusqu’à la fin de l’été.