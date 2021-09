Cette année, le Championnat du monde de cyclisme sur route UCI aura exactement 100 ans. Une véritable fête du vélo, donc, qui visite en outre de nombreux villages et villes flamands. Tout a été fait pour donner à Flanders2021 l'allure d'un Flandrien. Des côtes abruptes, des sections pavées et deux boucles locales au lieu de l'habituelle boucle unique rendent la lutte pour le maillot arc-en-ciel de cette édition anniversaire vraiment spéciale. Les contre-la-montre se déroulent également dans un cadre unique. Vous vous demandez où vous pouvez suivre les coureurs depuis le premier rang et où vous devez vous trouver pour les nombreuses activités annexes qui sont organisées ? Découvrez tous les détails ci-dessous ! Voici d’ores et déjà un conseil : il existe cinq villages officiels ou villages du Championnat du monde où vous pourrez découvrir des fan zones et des animations spéciales.

De la plage à 't Zand

© Skoda

Pour les épreuves de contre-la-montre, vous prendre la direction de la Flandre occidentale. Du dimanche 19 au mercredi 22 septembre, les athlètes donneront le meilleur d'eux-mêmes sur un parcours contre la montre partant de Knokke-Heist et se terminant à Bruges. La région côtière forme une toile de fond magnifique où les coureurs doivent affronter le vent à travers de grandes plaines ouvertes le long des polders et des canaux.

© Skoda

Le départ sera aussi pittoresque que l'arrivée. Depuis une plate-forme sur la plage, à hauteur du Casino de Knokke-Heist, ils longeront la digue en direction de l’intérieur des terres planes. Cela permettra sans aucun doute d'obtenir de magnifiques vues panoramiques. La section à travers les polders varie selon la catégorie, notamment entre Oostkerke et Damme. Si vous voulez encourager les coureurs à cet endroit, vous devrez donc vous assurer que vous êtes au bon endroit. Les Hommes Élite, par exemple, parcourent 43,3 km et font donc une boucle supplémentaire à partir de Dudzele. Les 30,3 km des Femmes Élite et des Hommes U23 les mènent de Dudzele directement à Damme. La ligne d'arrivée se trouve toujours au même endroit : à 't Zand à Bruges. On y accède par le centre historique de la Venise du Nord.

© Skoda

Une course spéciale aura lieu le mercredi 22 septembre : le Team Time Trial Mixed Relay. Ce type de contre-la-montre par équipe est assez nouveau pour l'UCI. Il a été couru pour la première fois lors du Championnat du monde 2019, dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Des équipes mixtes composées de trois hommes et de trois femmes participent à ce relais. Les hommes prennent le départ à Knokke-Heist et suivent en grande partie le tracé des contre-la-montre individuels. Après 22,5 km, ils atteignent Bruges, où les femmes prennent le relais et effectuent un tour de 22 km qui se termine à nouveau dans la capitale provinciale de Flandre occidentale. En chemin, les équipes féminines passent par le centre de Damme - Damse Vaart (un village officiel) et rejoignent le parcours du contre-la-montre à Dudzele.

Dans l'ombre de Brabo

© Skoda

Les courses sur route pour les hommes Élite (dimanche 26 septembre), les femmes Élite (25 septembre) et les hommes U23 (24 septembre) prendront chacune le départ à l'hôtel de ville d'Anvers, avec la statue de Brabo en arrière-plan. Les huit premiers kilomètres sont neutralisés et ne comptent pas. Ce sera toutefois un bon échauffement pour les coureurs, car ils seront conduits le long d'un itinéraire pittoresque le long des quais de l'Escaut, en passant par le MAS et l'emblématique Havenhuis. Plusieurs superbes endroits vous permettront ainsi d’admirer le peloton. Parfait pour prendre des photos de vos héros cyclistes (et peut-être même des voitures ŠKODA officielles de la caravane ?). Ensuite, retour au centre en traversant l'Italiëlei, où le départ officiel sera donné à proximité de l'ancien palais de justice. C’est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer ! Les coureurs quitteront ensuite Anvers à toute vitesse via le tunnel Bolivar sous le Vlinderpaleis et prendront l'A12 en direction du sud.

Bien que la phase initiale à Anvers soit la même pour les trois catégories et que la ligne d'arrivée soit toujours à Louvain, chaque groupe se verra proposer un parcours légèrement différent. Les grandes différences arriveront après la phase initiale, relativement plate. Elle emmènera les coureurs Élite sur un parcours de 56 km (62 km pour les hommes U23) en passant par Wilrijk et Kontich jusqu'à Malines. Après un court passage par la Grote Markt et la cathédrale Saint-Rombaut, les coureurs quitteront la ville des Éteigneurs de lune en direction de Keerbergen. Bon à savoir : Keerbergen est l'un des « villages officiels » du Championnat du monde de cyclisme. Les fans de cyclisme ont non seulement une bonne vue sur les courses, mais on dénombre aussi de multiples activités annexes.

Le circuit de Louvain

© Skoda

Après ce début de course sur du plat, l’intensité augmente considérablement. À l'approche de Louvain, les coureurs seront confrontés à la première d'une succession de côtes : le Wijnpers, une montée de 360 mètres avec un maximum de 9% (moyenne légèrement inférieure à 8%). Cette première rencontre avec un coteau de Louvain, où poussaient autrefois des vignes, se poursuit, après une courte distance le long de Rennessingel et Tervuursevest, sur le Sint-Antoniusberg. Moins long que son prédécesseur, mais avec une déclivité pouvant atteindre 11% ici et là. Les coureurs plongent ensuite brièvement dans le centre de Louvain, passant par le jardin botanique et les rues pavées, avant de revenir par la Naamsestraat jusqu'aux Vesten. Le circuit louvaniste emmène directement les coureurs via la Blijde Inkomstraat dans le centre historique de la ville, en passant devant la magnifique bibliothèque universitaire de la Ladeuzeplein. Après un sprint sur l'imposante Bondgenotenlaan depuis la gare et devant la Sint-Pieterskerk, une troisième côte les attend : le Keizersberg (9%). Un petit échauffement par rapport à la Decouxlaan de près d'un kilomètre de long. Sa pente moyenne de 4,21% est trompeuse, car à mi-parcours, le virage à 14% sera à l’origine de nombreuses gouttes de sueur.

© Skoda

Forte teneur en Flandrien

© Skoda

Lors d'un Championnat du monde, il n'est pas rare qu'un circuit local, comme celui de Louvain, comporte plusieurs tours. C'est également le cas ici, mais pour rendre cette édition anniversaire encore plus excitante, un circuit Flandrien supplémentaire a été créé avec six côtes traîtresses à travers la Druivenstreek. De Neerijse, les coureurs se dirigeront vers le Smeysberg (16% max) à Huldenberg. La Moskesstraat à Terlanen augmentera encore la tension avec une pente maximale de 18%. Mais la véritable reine des côtes se trouve dans le village de Championnat du monde d’Overijse. La courbe en S de la rue Taymansstraat est connue de la Flèche Brabançonne et culmine avec une ascension atteignant jusqu'à 18,3%. Elle sera peut-être l’exécuteur des hautes œuvres de ces compétitions ? La Bekestraat et la Veeweideestraat avant et après Tervuren respectivement - la commune de Duisberg compte également comme village officiel - semblent moins difficiles sur papier, mais grâce à la route pavée de la Bekestraat, elles n’ont rien à envier aux autres difficultés du tracé. Les coureurs qui ont participé à la Course des Raisins sont là pour en témoigner. Le parcours vallonné se termine par un second passage sur le Smeysberg avant de revenir à Louvain.

© Skoda

Les Hommes Élite visiteront cette extension du Flandrien dans la Druivenstreek à deux reprises (en alternance avec le circuit de Louvain quatre fois), les Femmes Élite et les Hommes U23 une fois. Les hommes et les femmes Junior roulent exclusivement sur le circuit de Louvain. La ligne d'arrivée se trouve toujours sur la Geldenaaksevest, à proximité du site de Philips.

Vous voulez effectuez vous-même une reconnaissance ?

© Skoda

Vous aimez vous lancer des défis ? Dans ce cas, vous aurez de nombreuses occasions de sauter sur votre vélo à l'orée du Championnat du monde UCI. Sous l’appellation Flanders 2021 Rides, vous pourrez (partiellement) parcourir vous-même les différents parcours officiels et vivre l'atmosphère unique de cette fête du vélo. Quatre Rides sont prévues.

Dans les environs de Bruges et de Knokke-Heist, vous pourrez parcourir les parties les plus importantes du parcours sur 30, 37 ou 65 km le samedi 18 septembre 2021 - juste avant que les Hommes Élite n'ouvrent officiellement le Championnat du monde Préparez vos jambes pour Flanders 2021 Ride Leuven (60 ou 100 km) le jeudi 23 septembre. Sur ce parcours, vous rencontrerez toutes les côtes du Championnat du monde, y compris les difficiles Smeysberg et Moskesstraat Le 25 septembre, la randonnée familiale Flanders 2021 Ride Antwerpen de 10 kilomètres vous permettra de découvrir la ville des biscuits de manière détendue. Des animations seront proposées tout au long du parcours, qui vous fera notamment passer devant la MAS et le parc de la ville. La participation étant gratuite et aucune inscription n'étant nécessaire, voilà une excuse parfaite pour se plonger dans l'ambiance du Championnat du monde à la dernière minute. L'amateur de cyclisme sportif à la recherche de l'expérience ultime peut s'inscrire à la course exclusive Flanders 2021 VIP Ride. Le 26 septembre, vous serez à la tête de l'élite masculine lors du tour final dans un peloton VIP. Vous serez choyé avant et après votre effort sportif (la vitesse moyenne est d'au moins 25 km/h, préviennent les organisateurs), et vous pourrez assister à la finale du Championnat du monde de très près.

Il est nécessaire de s’inscrire au préalable à la plupart des Flanders Rides. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site web de Flanders2021.