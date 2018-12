Tout évolue dans le marché automobile. La technologie, bien sûr, mais aussi les habitudes des consommateurs, et, dès lors, celles des constructeurs.

À l’heure où une grande partie des achats d’objets en général se fait de plus en plus par Internet (et l’auto sacrifie elle aussi à cette tendance !), le candidat acheteur d’une automobile n’a plus forcément le temps ni l’envie d’attendre le Salon pour acquérir son nouveau jouet.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nombre de salons européens éprouvent aujourd’hui des difficultés dans leur organisation. Celui de Bruxelles est l’un des rares où l’on vend réellement des voitures et c’est ce qui le sauve. Néanmoins, les marques s’adaptent… pour pouvoir réaliser le meilleur chiffre d’affaires.

Vous l’aurez constaté dans les pubs de votre journal préféré, ou à la télé, les conditions Salon sont déjà d’application dès maintenant (pour la plupart des constructeurs les mieux organisés) et dureront encore un bout de temps après le Salon de janvier (du 19 au 27/1 pour le grand public). Pas de panique donc !

(...)