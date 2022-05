Ressuscitée en 2016, la marque DeLorean a pris son temps pour enfin dévoiler un nouveau modèle. Mais aujourd’hui, voilà l’entreprise à nouveau sur les rails avec l’Alpha 5. Le premier modèle d’une nouvelle ère pour le constructeur est évidemment électrique, doté d’une batterie de 100 kWh qui lui promet une autonomie supérieure à 500 km. On ne connait pas encore la puissance du moteur, mais l’on sait déjà que l’Alpha 5 ne demandera que 4,35 secondes pour passer de 0 à… 88 miles à l’heure ! Une vitesse étonnante (environ 141 km/h) qui est bien sûr un clin d’œil à la vitesse nécessaire à la DeLorean originelle pour voyager dans le temps dans la célèbre trilogie Retour vers le Futur.

© DeLorean

Si c’est bien à cette seule saga que la marque doit sa réputation en dépit de sa courte existence (3 ans à peine) au début des années 80, il s’agit pourtant bien du seul clin d’œil à la DMC-12. Ça, et peut-être le travail d’habillage de la lunette arrière. Mais pour le reste, les designers n’ont pas cherché à faire dans le néo-rétro. L’Alpha 5 change même d’architecture par rapport à son ancêtre pour prendre désormais la forme d’un gros coupé quatre portes. Un habitacle auquel on accède via deux énormes portes papillon.

Le tableau de bord est réduit à sa plus simple expression. Un écran sur la console centrale permet (probablement) de piloter le multimédia et la climatisation, tandis que la plupart des infos sont affichées sur le généreux écran face au conducteur. On n’en saura pas plus pour l’heure, et il faudra désormais patienter jusqu’au concours d’élégance de Pebble Beach, fin août en Californie, pour découvrir tous les détails de cette renaissance.