Et si vous attendiez la fin de l’année, quand certains constructeurs seront aux abois ?

Le dernier week-end au Salon est, par essence, celui de tous les records d’affluence.

En faisant le tour des stands, on comprend très vite que les remises ne changeront pas. "Ce ne serait pas honnête vis-à-vis des visiteurs qui seraient venus plus tôt au Heysel", confie Dominique Fontignies de chez Fiat.

"Chez nous non plus, enchaîne Wim Doms, sur le stand Hyundai. Et je pense que c’est pareil pour tous les exposants. Chaque marque met un point d’honneur à ce que tous les visiteurs soient accueillis de la même manière, avec une égale disponibilité."

Même son de cloche chez VW où l’on précise que si les conditions générales de remise au Salon sont identiques pendant toute sa durée, le concessionnaire fait parfois la différence. "À l’acheteur de bien mener sa barque pour obtenir encore l’un ou l’autre avantage, pourquoi pas au niveau des entretiens ou en ce qui concerne la reprise de l’ancienne voiture."

