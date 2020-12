© "Fuel Gauge" by Paul Schadler is licensed under CC BY 2.0

Ce 1er janvier 2021, la Commission européenne commencera à collecter les données de consommation réelle de nos véhicules. Le but est officiellement de se prémunir d’un second "dieselgate", mais la manière soulève de nombreuses interrogations.

Depuis janvier dernier, tous les nouveaux véhicules sur le marché, personnels ou utilitaires légers, doivent être équipés de l’"On board fuel consumption meter"; un "mouchard" qui collecte les données de consommation réelle. Dès janvier, celui-ci pourra commencer à livrer ses données.

Selon la Commission, la manœuvre vise à vérifier que la consommation des véhicules en usage réel ne diffère pas trop des chiffres homologués selon le cycle WLTP. Et, in fine, à s’assurer du respect des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris en matière de réduction de CO2. La Commission étudiera l’évolution de ces données au cours des 5 prochaines années, et pourra s’y référer dans l’émission de ses nouvelles normes à l’horizon 2030, en adaptant le calcul de rejet moyen de CO2 accordé à chaque constructeur.

Comment ?

Toutefois, les modalités pratiques restent très floues. Dans le texte de 2019 qui entérine ce projet ce projet sur le site de la Commission, il est indiqué que les modalités seront définies plus tard. Hors, aujourd’hui, à l’aube de la mise en œuvre du système, personne ne sait encore comment cela se passera concrètement.

"Rien n’est défini en Belgique. Il n’y a pour l’instant pas d’instance qui se charge de rassembler et compiler les données. Et on ne sait pas qui sera chargé de les récolter, ni sur quelle base" explique Joost Kaesemans, porte-parole de la Febiac.