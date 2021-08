Les Dacia Spring et Renault Twingo sont les modèles électriques les moins chers.

Toutes les études déjà réalisées sur le sujet le confirment : il existe trois facteurs primordiaux qui interviennent dans le choix des automobilistes de ne pas passer au 100 % électrique. D’abord, l’autonomie des véhicules, jugée encore trop limitée dans la plupart des modèles actuellement proposés à la vente alors qu’elle suffit pourtant amplement à réaliser les trajets quotidiens d’une grande majorité des conducteurs.

Ensuite, le nombre de bornes de recharge publiques, encore trop réduit à l’heure actuelle. Sur l’ensemble du territoire belge, on en compterait à peine plus de 10 000. À titre de comparaison, nos voisins néerlandais recensent déjà plus de 50 000 bornes publiques sur leur territoire.