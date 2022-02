Cousins inséparables depuis l’enfance, Tanguy et Thomas sont également devenus beaux-frères par les hasards de la vie. C’est en hommage à leur belle-sœur Inès, décédée à l’âge de 24 ans de la neurofibromatose, qu’ils se sont lancés le défi de contribuer au financement de la recherche contre cette maladie encore méconnue.

Au hasard de leurs recherches, ils découvrent le « Superlative Adventure Club », une association allemande organisant un rallye raid vers le Cap Nord en contournant la mer Baltique. La condition posée à chaque équipe pour prendre le départ de cette aventure est d’associer leur participation à une collecte de fonds pour une œuvre caritative de leur choix. Le projet ToiMoi1Panda était lancé…

Du 19 février au 06 mars prochains, les deux cousins s’élanceront donc à l’assaut des routes enneigés au cœur de l'hiver austral par les petites routes et sans GPS. En 16 jours de raid, ils parcourront 10 pays et avaleront plus de 7.500 km de pistes en autonomie totale au volant de leur Fiat Panda 4X4 de 1997.

Objectif : 20.000€

Un choix de véhicule qui leur a valu le soutien de Fiat, qui contribuera donc à la quête des deux hommes qui espèrent réunir quelque 20.000€. A l’heure d’écrire ces lignes, leur cagnotte grimpe déjà à plus de 17.000€.

L’intégralité des sommes engagées seront reversées à la recherche, puisque Tanguy et Thomas prennent l’ensemble des frais de participation à leur propre charge (voiture, carburants, frais, assurances, passeports et visas, logements, nourriture, etc.). Ils ont également décidé d’assumer la responsabilité de l’impact environnemental de leur aventure en compensant l’intégralité des kilomètres parcourus avec la Panda au travers du programme CO2logic certifié par Vinçotte.