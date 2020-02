L’action menée par Test Achats a été jugée recevable en Belgique. Elle concerne près de 400 000 véhicules.

Cela fera 5 ans en septembre que le Dieselgate a éclaté. Véritable séisme dans le monde automobile, il n’a pas fini de faire trembler les actuels et anciens dirigeants du groupe Volkswagen. Pour rappel, l’entreprise s’était rendue coupable de fraude industrielle et sanitaire liée à l’utilisation, de 2009 à 2015, de différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes (de NOx et de CO2) de certains de ses moteurs diesel et essence lors des tests d’homologation.