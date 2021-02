Avec l’ouverture du second Vehicle Processing Center (VPC2), AEC pourra préparer pratiquement deux fois plus de véhicules qu’actuellement pour les dispatcher au plus vite vers ses 130 distributeurs en Europe. Cette préparation inclut notamment la mise aux normes européennes des systèmes multimédia (zonage radio notamment), du dispositif d’attelage (et raccords électriques), ou encore des phares et feux. L'entreprise prépare aussi les véhicules aux rigueurs de l'hiver, au sel ou aux débris de la route par l’application d’un revêtement de dessous de caisse aux normes d’origine.

AEC se charge aussi de la pose d’équipements optionnels exclusifs qui, grâce à un process d’approvisionnement optimisé, proviennent directement d’autres entrepôts du port, réduisant donc les longs trajets de livraison. Et bien sûr, les employés spécialisés se chargent de la pose du système LPG spécifique à AEC, une option très en vogue dans nos contrées, on s’en doute.