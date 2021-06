"La technologie automobile évolue rapidement. Il suffit de penser à l'électrification via les hybrides ou à l'impact toujours plus grand de l'électronique", déclare Eddy Haesendonck, CEO du BMW Group Belux. "Il est donc essentiel que les jeunes soient en contact avec ces nouveaux développements pendant leurs études. C'est également plus amusant pour eux que de devoir bricoler avec des modèles anciens et dépassés. En tant que fabricant et certainement en tant que leader du marché, nous avons un rôle à jouer dans ce domaine. Il relève de notre devoir de donner aux écoles l’impulsion adéquate dans la bonne direction".

BMW collabore structurellement depuis plusieurs années avec quelque 300 écoles du pays. Cette démarche vise à améliorer la formation des 180 futurs techniciens recherchés par la marque chaque année. Parmi les 23 modèles distribués cette année, il y avait de tout, de la Mini à la BMW, dont des Cooper S et des M4, mais également bien entendu des véhicules hybrides rechargeables. La valeur totale (prix catalogue, options comprises) s'élève à 1 million d'euros.