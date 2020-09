Le Puma partageant la grande majorité de ses éléments techniques avec la Fiesta, personne ne sera étonné de trouver sous le capot de cette version ST le même moteur que dans la citadine aux mêmes initiales. On a donc droit à un 1.5l Ecoboost de 200 chevaux associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Pour les plus férus de technique, Ford précise que l’essieu de torsion arrière est 40% plus rigide que celui de la Fiesta, permettant de compenser le centre de gravité plus élevé du Puma pour procurer un comportement routier efficace. A cela s’ajoute un Torque Vectoring Control, qui freine légèrement les roues situées à l’intérieur des courbes pour augmenter l’agilité en virages. Plusieurs modes de conduite sont proposés, régissant la réponse de l’accélérateur et de la direction, y compris un mode Track où les aides à la conduite (antipatinage et ESP) laissent beaucoup plus de largesses au pilotage. Sur le papier, le Puma ST accélère de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et revendique une vitesse de pointe de 220 km/h.

Mach-E GT : Le 0 à 100 km/h le plus rapide de son segment