Plongée dans les coulisses de l'exposition Dream Cars, qui se tiendra au palais 1, pour admirer ces bijoux de design et de technologie.

Le salon de l’Automobile débute à Bruxelles ce vendredi 10 janvier. Et durant toute la durée du Brussels Motor Show se tiendra en parallèle l’expo Dream Cars au palais 1 : une exposition de modèles exclusifs et de bolides ultrarapides. Un véritable salon dans le salon de l’auto pour ceux qui souhaitent contempler les plus belles voitures de luxe sur le marché.

“C’est pour cette raison qu’on demande un ticket supplémentaire. on est sur un petit joyau dans un look différent. C’est un public captif ici, des grands fans de l’automobile viennent, mais on voit aussi souvent des papas avec leur fils, on vise à donner du rêve aux gens. ce sont des voitures exceptionnelles, le fleuron de l’automobile et elles sont donc à un prix très élevé. Ce sont presque tous des véhicules uniques qui ne laissent pas indifférent même si on aime ou pas, en tout cas, on laisse place à la créativité. D’ailleurs, cette année, plusieurs modèles 100 % belges sont mis à l’honneur”, se félicite Joost Kaesemans, le directeur communication de la Febiac.

Bentley, Ferrari, Lamborghini ou encore Porsche et Jaguar, vous aurez l'occasion de découvrir toutes ces supervoitures exclusives et modèles haut de gamme.

"Pendant les premières années, on s'était concentré sur la puissance du moteur mais au fil du temps, on s'est rendu compte que la voiture de rêve était différente pour chacun. On se concentre donc désormais sur la rareté du produit d'un point de vue visuel et plus seulement sur les performances. Ici, on a des voitures à 2 millions d'euros mais aussi à 66.000", ajoute-t-il.

Ici, on se situe donc entre l'oeuvre d'art et la performance. "Les visiteurs pourront avoir un aperçu de tout ce qui roule et même ce qui vole, et qui assure un maximum de bling-bling et de technologie", indique Joost Kaesemans.

Organisée depuis six ans au sein du salon de l’auto, l’expo DreamCars offre une plongée dans le surréalisme et l’élégance automobile où le style n’a pas de limites, contrairement à la plupart modèles homologués.

"Il est vrai que beaucoup de modèles se ressemblent aujourd'hui. Quand les marques investissent, il faut que ce soir au goût de tout le monde et cela doit répondre à des critères très strictes et on doit répondre à des besoins de recyclabilité. Ce qui limite le design. Ici, on est sur des modèles uniques qui ne sont pas toujours homologués, les règles sont donc plus souples, on peut être plus fou et bien plus créatif".

L'occasion de voir de près ce qu'on ne verra certainement jamais sur les routes belges.