DS vient de dévoiler les premiers détails de sa future DS 4. Un modèle qui « ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire de DS Automobiles » et entend se frotter sans vergogne aux Audi A3, Mercedes Classe A et BMW Série 1. Mais pour les photos, il faudra encore patienter un peu.

La DS 4 : s’apprête à faire son retour en 2021 dans la jeune histoire de la marque DS. Et le constructeur fonde en elle de grands espoirs pour enfin se faire une place dans le cercle restreint des constructeurs premium. Le communiqué se veut en tout cas ambitieux : « Ce modèle embarquera des technologies de pointe et ouvrira ainsi un nouveau chapitre de l’histoire de DS Automobiles ».

On apprend ainsi que la compacte disposera d’un environnement « fluide et numérique » intégrant un système multimédia entièrement repensé baptisée « DS Iris System », avec commande vocale en langage naturel. On y trouve aussi un afficheur tête haute innovant faisant appel à la réalité augmentée pour projeter par un effet d’optique, les informations jusqu’à 4 mètres devant le véhicule et « accompagner le regard du conducteur sur une diagonale de 21 pouces ».

A cela s’ajoutent les feux LED matriciels et directionnels, et une conduite semi-automatisée de seconde génération et une nouvelle signature lumineuse.

© DS

Hybride rechargeable

Sous le capot, cette DS 4 fera de l’hybride rechargeable son fer de lance. Elle reprendra donc la motorisation Hybrid 4 de la Peugeot 3008 et de la Citroën C5 Aircross. Celle-ci associe un moteur Puretech de 180 ch à un moteur électrique pour délivrer une puissance totale combinée de 225 ch. Sa batterie, promise plus efficiente et de plus grande capacité, offrira 50 km d’autonomie électrique tout en empiétant moins sur le volume utile.

Suspension par caméra

La compacte de l’ex-label haut de gamme de Citroën reposera sur une nouvelle évolution de la plateforme EMP2, celle utilisée par les DS 7 Crossback et l’imminente DS 9. Elle adoptera de nouvelles pièces en matériaux composite et des éléments plus compacts pour libérer plus d’espace à bord. DS promet aussi « un agrément de conduite de référence grâce à une torsion de caisse optimale et un toucher de route exceptionnel invitant au plaisir de conduire ». Le confort sera assuré par une suspension pilotée par une caméra qui, en scannant la route devant la voiture, permettra d’adapter l’amortissement indépendamment sur chacune des roues.