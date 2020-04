Passionné d’automobiles, peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment sont imaginées et façonnées les voitures que nous conduirons demain. DS Automobiles vous invite à une plongée au cœur de son département design et développement, pour suivre de A à Z la création d’une automobile au travers d’une série de capsules vidéos.

Cette série de vidéos mises en ligne sur les différents médias de DS Automobiles suit les équipes impliquées dans le processus de conception, de développement et de commercialisation d’une nouvelle voiture. Cela commence par la définition du produit, avec l’avis des clients, avant d’entamer un travail de design, d’imagination, de recherche, puis de mise en production et enfin de vente.

« Comme l’ensemble de la population, nous sommes confrontés à de nouveaux défis et nous avons eu l’idée de partager ce moment particulier avec nos fans sur les réseaux sociaux. Ces vidéos permettent aux curieux de découvrir les multiples facettes que composent la conception et la commercialisation d’une voiture », explique Bastien Schupp, Directeur Marketing et Communication de DS Automobiles.

Chaque étape du processus fera l’objet d’un épisode d’une minute environ. Chacun d’eux est consacré à un « Expert DS » qui présente brièvement son travail et les challenges que le confinement représente pour lui.