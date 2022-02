Véritable démonstrateur technologique, le concept est construit autour d’une coque en carbone et reçoit les trains roulants similaires à ceux utilisés par la monoplace électrique. On y trouve deux moteurs de 250 kW et 350 KW respectivement placés sur chacun des essieux, pour une puissance combinée de 600 kW (815 ch). Les deux sont alimentés par une batterie très hautes performances logée dans une enveloppe en carbone-aluminium et implantée en position centrale arrière. Conçue en partenariat avec TotalEnergies et sa filiale Saft, elle utilise notamment un système de refroidissement bien plus efficace que sur les batteries conventionnelles pour permettre d’exploiter pleinement le potentiel sportif de l’auto. Le constructeur précise aussi que Si, physiquement, le concept E-Tense Performance conserve un système de freinage conventionnel (avec des disques et des plaquettes), le système de régénération assure seul le freinage dans la très grande majorité des cas.

Quant au design extérieur, il dresse lui-aussi les grandes lignes du futur de la marque, mêlant sportivité et grand tourisme, notamment à bord où les sièges baquets et le volant de Formule E se marient à des enceintes hi-fi signées Focal.

Prototype physique unique, DS E-TENSE PERFORMANCE sera aussi disponible en NFT. Quatre séries différentes seront proposées entre le 7 février et le 23 octobre, date de la révélation du prototype au Mondial de l’Auto à Paris.