Peugeot, Citroën et Opel ont décidé de supprimer les motorisations essence et diesel de l’ensemble de leurs monospaces et ludospaces en Europe. Sont ainsi concernés les Citroën Berlingo et Spacetourer, les Rifter et Traveller chez Peugeot et les Combo et Zafira chez Opel, sacrifiés sur l’autel des normes européennes. Avec leur physique de déménageur, ces modèles affichent une consommation relativement élevée, et risquaient donc de faire exploser les plafonds de CO2 autorisés pour chacune des marques, les exposant à de lourdes amendes.