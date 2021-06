Plus proche des MotoGP grâce à ses nouvelles couleurs, cette Ducati SP se singularise par ses suspensions Öhlins, ses jantes Marchesini et son Ducati Quick Shift Up and Down.

Le moteur a conservé sa cylindrée de 937cc et ses 114 chevaux tout en passant en Euro5. Notons encore de sensibles modifications au niveau de la boite de vitesse et vous voilà prêt à vous lancer dans de superbes drifts au guidon de cette Supermoto. Disponible également en version A2.