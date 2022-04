La Ducati Panigale V4 SP2 comprend un kit de pièces vous permettant de gagner quelques secondes à Francorchamps ou Mettet : jantes en carbone, étriers Brembo Stylema R, maître-cylindre radial MCS, embrayage à sec, chaîne au pas de 520, repose-pieds allégés et kit spécial pour la piste.

Question motorisation, on reste sur une base de 215 chevaux qui peut grimper à 228 chevaux en montant un échappement en titane Akrapovic plus léger de 5 kg. Il ne vous reste plus qu’à passer commande et effectuer un virement de 39.490 € pour vous rendre acquéreur de ce futur objet de collection. La production sera limitée, et chaque exemplaire sera numéroté.