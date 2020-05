On vous l'avait annoncé voici plusieurs mois déjà: l'aventure automobile lancée par le géant britannique de l'aspirateur Dyson, a pris fin brutalement faute de trouver un moyen de la rendre commercialement viable.

Les ingénieurs avaient pourtant réussi à dessiner et à construire une voiture électrique plutôt séduisante (comme on peut le voir sur la photo sur le site du Times) en deux ans à peine. Il faut dire que Dyson avait mis le paquet en engageant quelque 600 personnes pour ce projet qui se voulait un équivalent britannique à la Marque Tesla aux Etats-Unis.

James Dyson a confié toute sa tristesse par rapport à cette aventure avortée dans un article de nos confrères du Sunday Times. "L’équipe a développé une voiture fantastique : elle a fait preuve d’ingéniosité tout en restant fidèle à notre philosophie. Je l’ai conduite secrètement dans un complexe protégé que nous avons ici" a expliqué Dyson, faisant référence au centre de recherche de Wiltshire où le véhicule a été développé. Cependant, bien que nous ayons fait de gros efforts tout au long du processus de développement, nous ne pouvions tout simplement plus trouver le moyen de le rendre commercialement viable."

Une autonomie de 1000 km et une puissance de 500 ch!

La voiture, développée sous le nom de code " N526 " aurait dû être commercialisée dès l'an prochain, elle se plaçait en concurrence directe avec la Tesla model X. Dyson a montré au Times ce SUV qui, à première vue, fait un peu penser à une Range Rover new look. Ce SUV présente des lignes très fluides. Il est équipé de rétro-caméras. Il s'agit d'un grand véhicule de 5 mètres de long, capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers. Plus intéressant encore, les ingénieurs annonçaient une autonomie de quelque 1000 km malgré une puissance de 500 ch répartie entre deux moteurs (électriques donc). Il ne devait être que le premier d'une longue série.

Il n'en sera donc rien. Cette belle histoire qui a mal tourné aura coûté près de 560 millions d'euros à Dyson, qui est triste mais pas abattu pour autant. Il faut dire que ses aspirateurs ont toujours la cote dans le monde entier. Il est quand même assez étonnant qu'un grand constructeur automobile n'ait pas sauté sur l'occasion pour reprendre le projet à bout de bras. Pourtant, l'homme à le bras long et un carnet d'adresses bien rempli. Il est vrai que la conjoncture actuelle n'aide pas.